İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9992
  • EURO
    20,153
  • ALTIN
    1172.47
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arnavutluk'tan deprem bölgesine yardım devam ediyor
Dünya

Arnavutluk'tan deprem bölgesine yardım devam ediyor

Arnavutluk'ta, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan 1 yardım tırı daha başkent Tiran'dan yola çıktı.

AA16 Mart 2023 Perşembe 01:03 - Güncelleme:
Arnavutluk'tan deprem bölgesine yardım devam ediyor
ABONE OL

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda, Değişik Bir Hafta Sonu Vakfının desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için giysi, farklı ürün ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlar toplandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Edibe Sinem Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 11. yardım tırını Türkiye'ye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen yardımların, acil ihtiyaçlı ürünler olduğunu söyleyen Atay, Türkiye'de "Arnavutluk Hükümetine, Arnavut kardeşlerimize minnettarız." dedi.

Değişik Bir Hafta Sonu Vakfı İcra Müdürü Arber Hajdari ise yardımlar noktasında planladıkları çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, Arnavutların hayırsever ve dayanışmacı bir halk olduğunu defalarca gösterdiğini vurguladı.

Hajdari, "Toplanan bu yardımlardan dolayı tüm Arnavutlara, Arnavutluk'ta çalışmalar yürüten ve bu zor günlerde Türkiye'nin yanında durmak için çabalayan Türk topluluğuna ve tüm bu önemli süreci koordine eden Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçiliğine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.