KKTC tarafından insani yardım için yapılan Pile-Yiğitler Yoluna Birleşmiş Milletler (BM) hukuksuz olarak müdahale etti. Yol yapım çalışmaları sürerken, dün akşam saatleri itibariyle yolun 2 kilometresinin bittiği kaydedildi. Adayı ikiye bölen Yeşil Hat dışında kalan bölgelere müdahale hakkı bulunmayan BM'nin asıl görevinin, tampon bölgedeki olası çatışmaları engellemek olduğu ifade edildi. BM'nin bir diğer görevi ise adadaki iki ülkeyi denetleme ve gözetleme.

MÜDAHALE HUKUKSUZ

BM, Rum tarafının kışkırtmalarına uyup görev alanının dışına çıktı. KKTC toprağı olan Yiğitler'deki yol yapım çalışmasına engel olmaya kalktı. Barış Gücü'nün, müdahale için ortada hiçbir geçerli sebebinin olmadığına dikkat çeken KKTC kaynakları, müdahalenin hukuksuz olduğunu, Barış Gücü'nün görev alanı dışına çıkarak yetki ve sorumluluklarını aştığını belirtiyor.

ENGELLEME KANADALIDAN

KKTC'nin Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırladığı Pile-Yiğitler Yolu çalışmasını engelleyen BM Görev Gücü'ne emri, Kanadalı Colin Stewart'ın verdiği öğrenildi. BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından 4 Kasım 2021'de Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı olarak atanan Stewart, aynı zamanda BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Danışmanı Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

YOL KKTC SINIRLARI İÇİNDE



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımına başladıkları yolla ilgili son durumu Yeni Şafak'a anlattı. Türk tarafının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullandığını belirten Tatar, "Rum tarafının ihlalleri görülmüyor. İnsani nedenlerle yapılan bu yola karşı çıkılamaz" dedi.

Ersin Tatar özetle şunları söyledi: Bizim şu an çalışma başlattığımız noktalar, KKTC sınırları içerisinde. Bu ne bir işgal girişimi, ne de bir saldırıdır. Bizim Pile köyündeki halkımız KKTC tarafına kolayca geçemiyor. Şu an İngiltere kontrolündeki bölgelerden geçmek zorundalar. Rumlar da orada. Onlar için Larnaka'ya direkt yol yaptılar, ara bölgeden geçip gidiyorlar. Onlara hiç müdahale eden yok. Tüm mesele oradaki insanlarımıza hizmet götürebilmek. Bu, insani bir adım. Yıllardır tartışılıyor. BM hiçbir zaman anlayış göstermedi, yardımcı olmadı. Türk tarafının Yeşil Hattı ihlal ettiği yönündeki iddialar asılsız. Biz sınırlarımızı biliyoruz. Geri kalanlar safsatadır. Orayı Rumlara terk edecek değiliz.

ŞARTLAR EŞİTLENECEK

Uzmanlar, BM'nin yapımını engellediği yolla ilgili şunları kaydetti:

* Siyasal İletişim Uzmanı Özdemir Tokel: Aylardır bu işi bize yaptırmama yönünde bir tutum söz konusu. Bize müdahale edilen kısmın aslında bizim sınırlarımız içerisinde olduğu, uzlaşı sonucu yeniden teyit edildi. Biz bu yol ile statükoyu, şartları eşitlemeye çalışıyoruz.

* Doç. Dr. Emete Gözügüzelli: 11,6 km'lik yolun 7,5 km'lik kısmı Yiğitler'de, 4,1 km'lik kısmı Pile'de. BM tamamen taraflı, Helen milliyetçiliğini destekleyen bir tavırdadır. Tamamen Hıristiyan lobiciliği yapmaktadır. Türkiye'nin garantör devlet olarak KKTC'deki varlığı son derece hayatidir.

EZİYET BİTECEK

Yol çalışması bölge halkını çok sevindirdi.

* Ahmet İlgu: Beyarmudu'nda yaşıyorum. Bu yolun yapılması artık şarttı. Çok iyi oldu. Bu yolu kullanamadığımız için başka yoldan geçerdik hep. Resmen eziyet çekiyorduk yollarda. 10 dakikalık mesafeyi gidebilmek için bazen 2 saate kadar bekliyorduk.

* İlyas Arslan: Geçişler artık serbest bırakılsın. İstediğimiz gibi gidip gelemiyoruz. Ben Batı barikatından geçiyorum iznim olduğu için. Ama her gün 3 kere arabamı bırakır, bisikletle köye gelirim. Bu çekilecek bir zulüm değil.