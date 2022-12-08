Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen bir yürüyüşte, terör örgütü PKK'nın paçavrasının açılmasına polis izin vermedi.

Finlandiya, NATO üyelik sürecinde onay almak için Türkiye ile görüşmelerini sürdüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan üçlü mutabakat kapsamında atılan adımlara ilişkin, "Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var" diye konuşmuştu.

YPG/PKK PAÇAVRALARI İNDİRTİLDİ

Açıklamaların ardından Finlandiya tarafında bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz gün, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de "Neo-nazi karşıtı yürüyüş" eylemi düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK sempatizanlarının terör örgütünü tasvir eden afiş ve flama kullanmaları, polisler tarafından engellendi.

NATO'YA ÜYE OLMAK İSTİYORLAR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Finlandiya ve İsveç, mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulundu.

Süreç, ittifakın 30 üyesinin tamamının onayını gerektiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz oylama yapmadı.

Ankara, iadesi istenen şüpheli isimlerle ilgili her iki ülkeden gerekli adımların atılmasını talep ediyor.