ASEAN ile Çin, Japonya ve Güney Kore, acil finans programı oluşturmak için işbirliği yapacak

Japonya'nın Kanazawa bölgesinde üst düzey maliye yetkilileri tarafından yapılan toplantıda, ASEAN ve artı üç olarak anılan Japonya, Çin ve Güney Kore'den yetkililer bir araya gelerek "acil finans programı" oluşturma kararı aldı.

Güvenlik ağını güçlendirmeyi amaçlayan programın, detayları kesinleştikten sonra 2024'te resmi olarak uygulamaya konulması bekleniyor.

Japonya Maliye Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Masato Kanda, basına yaptığı açıklamada, "Program kapsamında ülkeler, doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi durumlarda şart aranmaksızın hızlı bir şekilde fon temin edebilecek." ifadesini kullandı.