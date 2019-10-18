Asimetrik like! 

Albay Caggins’in YPG/PKK’ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti. AA’nın sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, “Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki ‘beğeni’ yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı ‘beğeniyi’ geri aldı.