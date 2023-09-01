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Dünya

Aşiretlerden PKK/YPG'ye ağır darbe! 2 köy ve kritik tepe ele geçirildi

Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Arap aşiretlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonda El Bab kırsalındaki Al-Bouheij köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hassan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 13:58 - Güncelleme:
Aşiretlerden PKK/YPG'ye ağır darbe! 2 köy ve kritik tepe ele geçirildi
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Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Arap aşiretleri El Bab kırsalındaki Al-Bouheij köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hassan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı.

Arap aşireti liderlerinden birinin terör örgütü PKK/YPG tarafından alıkonmasının ve PKK'nın bölgedeki aşiret gençlerini örgüte katılmaya zorlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede tansiyonun yükselirken Deyrizor'un yanı sıra Münbiç kırsalında da aşiretlerle PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Arap aşiretlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonda El Bab kırsalındaki Al-Bouheij köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hassan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı.

  • terör çatışması
  • PKK/YPG
  • Arap aşiretleri

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