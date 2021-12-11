İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlendi
Dünya

Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlendi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 26. Yılı dolayısıyla 'Barış ve Güven Politikası-Uluslararası Güvenlik, İstikrar ve Kalkınmanın Temeli' konferansı yapıldı.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:15
ABONE OL

Konferansa, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Ulusal Konsey Başkanları, Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve birçok davetli katıldı.

Ülkenin dış politikasının temelinde barış, güven ve diyaloğa açıklık ilkelerinin olduğunu belirten Berdimuhammedov, "Tarafsızlığımızı evrensel kalkınma ve ilerlemenin yararına ve BM'nin program hedeflerinin yerine getirilmesi için uyguladığımızı söylemekten gurur duyuyoruz." dedi.

Berdimuhammedov, siyasi kriterlere, sağlıklı ve güçlü pragmatizme, evrensel olarak tanınan insani değerlere dayalı yeni bir uluslararası ilişkiler felsefesi oluşturma gereğini kaydetti.

Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun ardından çok taraflı eylemi içeren 26 belge paketi imzalanırken, konferans genel oturumlarla devam etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.