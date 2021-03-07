Askeri rapor basına sızdı! İşte Rus ordusunun eksiklikleri

Star.com.tr 07 Mart 2021 Pazar 13:42 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 13:48

Alman Welt am Sonntag gazetesine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya'nın artan askeri yeteneklerinin büyük bir tehdit oluşturduğu yönünde uyarıların yer aldığı bir rapor hazırladı.

RUS HİPERSONİK FÜZELERİ

Özellikle Alman askeri uzmanları, Rusya'nın "neredeyse durdurulamayan yüksek hassasiyetli uzun menzilli hipersonik füzeleri" ve "nükleer potansiyelinin öncelikli modernizasyonu" konusunda endişeliler. Alman Savunma Bakanlığı'na göre, Moskova şu anda yaklaşık 6,375 nükleer savaş başlığına sahip.

RUSYA İHA VE DENİZ OPERASYONLARI KONUSUNDA YETERSİZ

Bölüme göre, 840 bin Rus asker çok iyi eğitilmiş ve hızlı bir şekilde yeniden yerleştirilebiliyor. Raporda, "Geleneksel Rus silahlı kuvvetleri, belirli bir alanda sınırlı bir süre içinde üstünlük elde edebilmektedir" deniyor. Aynı zamanda, FRG Savunma Bakanlığı'ndan uzmanlar, Rus ordusunun da dezavantajları olduğuna inanıyor. Onların değerlendirmesine göre Rus ordusu, insansız hava araçları (İHA) ve "küresel ölçekte uzun vadeli deniz operasyonları yürütmek konusunda yetersiz.

RUSYA 2012'DEN BU YANA 900'DEN FAZLA İHA SATIN ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin 2012-2020 Faaliyetlerinin Temel Sonuçları" raporunda ise, ordunun 2012'den bu yana 900'den fazla İHA aldığı belirtiliyor.

"RUSYA, NATO'YU ZAYIFLATMAYI HEDEFLİYOR"

Alman raporunda Rusya'nın "NATO'yu istikrarsızlaştırma ve zayıflatmayı" hedeflediği görüşüne de yer veriliyor.

ÇİN, RUSYA'YI GERİDE BIRAKIYOR

Alman Savunma Bakanlığı, Çin'in, silah satışları ve askeri işbirliği dahil olmak üzere, küresel nüfuz açısından giderek daha fazla Rusya'yı geride bıraktığına inanıyor. Rapora göre, Çin ordusu yaklaşık 2 milyon askere, 6850 tanka ve 1.600 savaş uçağının yanı sıra hipersonik füzeleri içeren dünyanın en büyük füze potansiyeline sahip. Ek olarak, Pekin, nükleer cephaneliğini sistematik olarak genişletiyor ve Savunma Bakanlığı'na göre halihazırda geniş bir saldırı İHA yelpazesine sahip. Ayrıca, Çin'in uzayda giderek daha aktif hale geldiği bilgisine yer verildi.

ÇİN ORDUSU 2 DEZAVANTAJA SAHİP!

Alman uzmanlara göre Çin ordusunun dezavantajlar ise askeri personelin mesleki eğitim eksikliği, donanma ile hava kuvvetleri arasındaki zayıf koordinasyon olduğu vurgulandı

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