Büyükelçilik konutunda yapılan kutlamaya Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Pakistanlı yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyon, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Büyükelçi Cüneyd, burada yaptığı konuşmada, Hint Alt Kıtası'nın 400 yıldan daha uzun süre Müslümanların idaresinde kaldığını, Babür İmparatorluğu'nun sona ermesiyle alt kıtanın İngiltere'nin sömürgesi haline geldiğini ve buradaki toplumun iki ana kesimini oluşturan Müslümanların ve Hinduların arasında çok net bir farkın ortaya çıktığını söyledi.

Pakistan'ın, 1947'de bağımsızlığı ilan etmesinden bu yana ilerlemeye devam ettiğine ve dünyadaki 7'nci nükleer güç haline geldiğine işaret eden Cüneyd, "Pakistan'ın bağımsızlığı, refahı ve büyümesinden bahsediyorsak bununla eş anlamlı olan tek bir kelime vardır ve o kelime 'kardeş'tir. Kardeş de Türkiye anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Cüneyd, ülkesinin bağımsızlığından bu yana Türkiye'nin, Pakistan'ın sadık bir dostu olduğunu belirterek "Türkiye'deki kardeşlerimizi mümkün olan en üst düzeyde destekledik ve Türkiye her ihtiyacımız olduğunda yanımızdaydı." dedi.

Büyükelçi Cüneyd ayrıca, Türkiye ve Pakistan'ın aynı ilkelere inanan iki ülke olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, PAKİSTAN'I HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAK"

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk de Pakistan'da Türkiye'yi sevmeyen kimse olmadığı gibi Türkiye'de de Pakistan'ı sevmeyen kimsenin olmadığını ifade etti.

Kayatürk, Pakistan'ın sadece önemli bir ekonomi, sanayi ve tarım ülkesi değil, aynı zamanda güçlü bir savunma ülkesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünyaya duyurduğunu kaydeden Kayatürk, Pakistan'ın da İsrail'in yaptığı katliamların durdurulması için birçok kez çağrıda bulunduğunu söyledi.

Kayatürk, Türkiye'nin Pakistan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının altını çizdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, resepsiyona gönderdiği video mesajında, "Türkiye olmadan Pakistan, Pakistan olmadan Türkiye olmaz." dedi.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikram edildi.