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Dünya

Asya-Pasifik'te savaş hazırlıkları... 'Tayvan F-35 kiralamalı'

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) yazarı Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetleri'nin olası saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını kiralayarak yardım etmesi gerektiğini belirtti.

star.com.tr09 Ekim 2020 Cuma 20:24 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 20:28
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The National Interest (NI) dergisinde yazan ABD'li analist Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetlerinin olası saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını kiralayarak yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Bryen, Tayvanlı pilotların gelişmiş savaş uçaklarını uçurma becerilerinin olmamasından dolayı, pilotların Amerika Birleşik Devletleri'nde eğiterek yardımcı olunabileceğini ifade etti.

"Mevcut jet filosuna bakıldığında, 2020'nin sonunda 140 F-16 jetinden 50'si yükseltilecek, ancak yine de Tayvan'ın 66 yeni F-16V versiyonunun teslimi için en az beş yıl beklemesi gerekecek" diyen Bryen, F-35'lerin kiralanmasının, yeni jetler satın almaktan veya tüm eski jetlerin yükseltilmesinden daha fazla finansal anlam ifade edeceğini de sözlerine ekledi.

Bryen, "Olası bir çatışma durumunda, Tayvan'ın havalimanları Çin saldırısı için ilk hedef olacak, adanın korunması için kısa pistlerden kalkış yapabilen ve dikey iniş gerçekleştirebilen F-35B tercih edilmeli çünkü bu Tayvan için mükemmel ve yeterli menzile sahip." şeklinde konuştu.

star.com.tr

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