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Dünya

Ateşkes kararı İsrail basınında: Çözülemeyecek anlaşmazlıklar var

Gazze'de ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'de dolaylı müzakerelerde bulunan Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğu öne sürüldü.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
Ateşkes kararı İsrail basınında: Çözülemeyecek anlaşmazlıklar var
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İsrail televizyonu KAN'ın Kahire'deki müzakere turunu yakından takip eden kaynaklardan aktardığı haberde, Kahire'den ayrılan İsrail heyetinin ülkeye ulaştığı ifade edildi.

Haberde, taraflar arasında uzlaşı sağlanamayacak anlaşmazlıklar olduğu belirtildi ancak bunların neler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam, söz konusu anlaşmazlıkları ve müzakere sürecinde nasıl ilerleneceğini tartışmak üzere toplanacağı kaydedildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberinde, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla Kahire'den ayrıldığı belirtilmişti.

  • Kahire müzakeresi
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