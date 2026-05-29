  • Ateşkese rağmen yoğun saldırı talimatı! İşgalci İsrail'den Lübnan'a 600'den fazla hava saldırısı
Ateşkese rağmen yoğun saldırı talimatı! İşgalci İsrail'den Lübnan'a 600'den fazla hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusu, katil Netanyahu'nun saldırıları artırma talimatının ardından Lübnan'ın güneyine bir hafta içinde 600'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ateşkes sürecine rağmen devam eden saldırılar bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı.

29 Mayıs 2026 Cuma 18:57
İsrail ordusu, Lübnan, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da bu hafta gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen 600'den fazla hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nde Beyt Hanun ve Han Yunus bölgelerinde yıkımların yapıldığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 60'tan fazla Filistinlinin alıkonulduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

