Pakistan ve Afganistan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan üst düzey müzakerelerdeki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Afganistan ile Doha'da yapılan ve 14 saat süren müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik saldırıların sona ereceğini vurgulayan Asıf, iki ülke arasında ateşkes anlaşması yapıldığını duyurdu.

Asıf, 25 Ekim'de heyetlerin İstanbul'da tekrar bir araya gelerek konuları ayrıntılı olarak görüşeceklerini belirterek, ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynayan Türkiye'ye ve Katar'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Doha'da sonuçlandırılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, doğru yönde atılmış ilk adımdır." ifadesini kullandı.

İstanbul'da düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin temennilerini aktaran Dar, müzakerelerde Türkiye ve Katar'ın oynadığı yapıcı rolü "derinden takdir ettiğini" belirtti.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan ve Pakistan temsilcileri arasında Katar'da yapılan görüşmelerde ikili bir anlaşmanın imzalandığını doğruladı.

İki ülkenin birbirine karşı düşmanca bir eylemde bulunmayacağı konusunda karşılıklı olarak anlaştığını aktaran Mücahid, Afganistan'ın Pakistan'a saldırı düzenleyen grupları desteklemeyeceğine işaret etti.

Mücahid, arabulucu ülkelerin de gayretiyle karşılıklı talepleri incelemek ve bu anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir mekanizma kurulacağını aktararak Türkiye ve Katar'a teşekkür etti.

Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmeler yapılmıştı.

Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde, her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanlarıyla savunma bakanları toplantıda hazır bulunmuştu.

