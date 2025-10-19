İSTANBUL 18°C / 11°C
Türkiye devreye girdi! Yeni bir savaşın çıkması engellendi

Pakistan ve Afganistan, Türkiye ile Katar arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen müzakere turunda acil ateşkes konusunda anlaştı. İmza törenine MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 08:08 - Güncelleme:
Türkiye ile Katar arabuluculuğunda, Pakistan İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasında Doha'da bir müzakere turu düzenlendi.

Katar Medya ve İletişim Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, müzakereler sırasında iki tarafın acil bir ateşkes ve iki ülke arasında kalıcı barış ve istikrarı pekiştirecek mekanizmaların kurulması konusunda anlaştığını duyurdu.

Yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

İki taraf ayrıca, ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını teyit etmek için önümüzdeki günlerde takip toplantıları düzenlemeyi ve böylece her iki ülkede de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti'nin bu önemli adımın iki kardeş ülke arasındaki sınırda yaşanan gerginliğin sona ermesine ve bölgede sürdürülebilir barış için sağlam bir temel oluşturulmasına katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.

MİT BAŞKANI KALIN DA KATILDI

Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

