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Dünya

Atina'da işçi ve memurlar hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Paskalya Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde, memur ve işçiler çalışma koşulları ile hükümetin iş politikasını protesto etti.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:22
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Yunanistan'da Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Mayıs kutlamaları bugün yapıldı.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina İşçi Merkezinin (EKA) çağrısıyla şehrin çeşitli yerlerinde toplanan binlerce kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

ADEDY'nin düzenlediği eylemde, ellerinde "Orta Çağ iş koşullarına hayır", "8 saatlik mesaiden ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin hazırladığı yeni iş yasa tasarısını protesto etti.

Öte yandan PAME'nin düzenlediği yürüyüş sırasında Atina Üniversitesi önünde yüzleri maskeli sol gruplarla güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Güvenlik güçlerine molotofkokteylleri fırlatan gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayda bir kadın polisin yaralandığı bildirildi.

Yunan medyasındaki haberlere göre, hükümetin ileriki günlerde parlamentoya getirmeyi planladığı iş koşullarıyla ilgili yeni yasa tasarısı, bireysel iş sözleşmelerinde 8 saatlik mesai süresinin uzatılmasını ve hafta sonlarında da çalışılmasını öngörüyor.

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