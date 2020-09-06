Avrasya ülkelerinde koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor

AA 06 Eylül 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 18:50

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 324 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 39 bin 797'e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, 384 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 28 bin 183 olduğu aktarıldı.



Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 10 bin 551 hastanın tedavisi sürüyor.



Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.



Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.



- BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 196 artarak 72 bin 859'a, ölü sayısı 6 artışla 711'e çıktı.



21 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 71 bin 864'e ulaştı.



284 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.



Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen haftalar 100'ün altında görülmüştü.

- AZERBAYCAN

Azerbaycan'da, son 24 saatte 137 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 329'a yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 140 artarak 34 bin 705, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 548 oldu.



Bugüne kadar 963 bin 104 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 76 kişinin tedavisi sürüyor.

- ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 111 artarak 43 bin 587'ye, ölü sayısının 2 artarak 347'ye çıktığı bildirildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 345 artarak 41 bin 225’e ulaştığı ve hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.



Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 15 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, son 3 gündür günlük vaka sayısı 300'ün altında seyrediyor.

- KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 87 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 403’e çıktı.



Bugüne kadar 39 bin 826 kişinin iyileştiği ülkede 589 Kovid-19 hastası hastanelerde, 3 bin 568 hasta ise evlerinde tedavi görüyor.



Ülkede, ilk ölüm vakasının yaşandığı 3 Nisan'dan bu yana Kovid-19'dan 1061 kişi yaşamını yitirdi.

- TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 35 artarak 8 bin 792'ye çıktı.



Açıklamaya göre, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 32 artarak 7 bin 581'e yükseldi.



Kovid-19 nedeniyle 70 ölümün görüldüğü ülkede 1141 kişinin tedavisi sürüyor.