AA 26 Temmuz 2020 Pazar 11:40 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:40

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1494 artarak 81 bin 720'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 563 artarak 51 bin 823'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 610 kişi hayatını kaybetti, 28 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

- Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 920 artarak 64 bin 849'a, ölü sayısının da 15 artışla 1605'e yükseldiğini kaydetti.



Stepanov, 310 kişinin sağlığına kavuştuğunu ve iyileşen sayısının 35 bin 807'ye ulaştığını aktardı.



Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 115 bin 882 kişi gözetimde tutuluyor.



Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, dün yeniden 1000'in üzerine çıkmıştı.

- Kırgızistan

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ve zatürre vakalarındaki can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da, son 24 saatte vaka sayısı 689 artarak 32 bin 813'e çıktı.



Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı 28 artışla 1277'ye yükseldi.



Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 20 bin 388 kişi iyileşti.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan 26 Temmuz sabah saatlerine kadar ülkede vaka sayısının 471 artarak 20 bin 226'ya, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 3 artarak 112'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 359 artarak 10 bin 831'e yükseldiği aktarıldı.



Özbekistan'da 85 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 9 bin 283 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.



Ülkede hafta sonlarında tüm araçların hareketlerinin yasaklandığı sert karantina uygulanıyor.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 321 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 37 bin 317'ye çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 705'e yükseldi.



Bugüne kadar 157 bin 152 testin yapıldığı ülkede 26 bin 478 kişi iyileşti, 9 bin 914 hastanın tedavisi sürüyor.



- Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, vaka sayısının 1172'ye, iyileşenlerin sayısının da 3 artarak 920'ye yükseldiği bildirildi.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 183 kişi karantinada, 302 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.