Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA 10 Nisan 2020 Cuma 20:26 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:26

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 149 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1438'e, iyileşen sayısının 56'ya ulaştığını bildirdi.



Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirmişti.



- BELARUS'TA ÖLÜ SAYISI 19'A ÇIKTI



Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, vaka sayısının 495 artarak 1981'e yükseldiği, 4 hamile kadında da virüsün tespit edildiği aktarıldı.

İyileşenlerin sayısının 30'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, 3 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığı kaydedildi.

Belarus Eğitim Bakanlığı, okulların tatil süresini 13 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

- RUSYA'DA SOSYAL MESAFEYİ KORUMAYAN GAZETECİYE GÖZALTI



Moskova bölgesinde bir gazeteci, "1 metre sosyal mesafe" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.



Rusya Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nda vatandaşları evden çıkmamaya çağırdı.

Ülkede vaka sayısı 11 bin 917'ye ulaşmış, 94 kişi hayatını kaybetmiş, 97 kişi de iyileşmişti.

- KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 812'E YÜKSELDİ



Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 10 artışla 812'ye ulaştı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 oldu, iyileşenlerin sayısı 4 artarak 64'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 15 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili kararname süresinin sona ereceğini belirterek, OHAL ve karantina sürelerinin nisanın sonuna kadar uzatılması talimatı verdi.

Çinli doktorlar, Kovid-19 vakalarının tedavisine destek amaçlı geldiği Kazakistan'da, yerli doktorlarla vakaların tedavisine ilişkin deneyim paylaşımı toplantılarına başladı.

- AZERBAYCAN'DA ÖLÜ SAYI 10'A ÇIKTI



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 65 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 991'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 65 hastanın iyileştiği, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı kaydedildi.

- ERMENİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 12 OLDU



Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1 kişi artarak 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, 14 Nisan'a kadar ilan edilen OHAL süresinin uzatılmasını önerdi.



Ülkede vaka sayısı 937, iyileşenlerin sayısı 149 olarak açıklanmıştı.

- ÖZBEKİSTAN'A 17 MİLYON DOLAR KREDİ



İslam Kalkınma Bankası, tıbbi cihaz alımı için Özbekistan'a 17 milyon dolar tahsis etti.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı Sıhhi ve Epdemioloji Kurumu Müdürü Bahram Almatov, 4 kişinin daha iyileşmesiyle toplam 42 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

84 bin kişinin karantinada tutulduğu Özbekistan'da, 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı da 624'e yükselmişti.

- TACİKİSTAN'DA YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİ ASKIYA ALINDI



Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede görülmesinin önlenmesi için yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarının durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, kısıtlamalara diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve onların aileleriyle uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin tabi tutulmayacağı ifade edildi.

Tacik yetkililer, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini iddia ediyor.