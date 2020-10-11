Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 11 Ekim 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 18:50

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 511 artarak 83 bin 534’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artışla 896’e çıktı.



Kovid-19’dan 237 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 77 bin 220 oldu.

Ülkede eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 500'ün üzerinde çıkıyor.

- Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 389 artarak 62 bin 151’e, ölenlerin sayısı 3 artışla 1461’e yükseldi.



Virüsten 375 kişi iyileşti böylece sağlığına kavuşanların sayısı 44 bin 357’ye ulaştı.



Ülkede, 16 bin 333 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısı 21 artarak 2 bin 391’e çıktı.



Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 123 artarak 61 bin 17'ye, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 505'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 263 artarak 57 bin 967 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 545 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 32 artarak 10 bin 222'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 58'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 79 ölümün gerçekleştiği ülkede 1075 kişinin tedavisi sürüyor.