Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:25

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 847 kişide virüs tespit edildi ve vaka sayısı 43 bin 403'e ulaştı.

Bugüne kadar 553 bin 377 Kovid-19 testi yapılan ülkede ölü sayısı 5 artarak 240, iyileşenlerin sayısı da 262 artarak 18 bin 776 oldu.

- Azerbaycan'da 168 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkede 168 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 5 bin 662'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 80 artarak 3 bin 508'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 68'e yükseldi.

Bugüne kadar 302 bin 933 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 86 hastanın tedavisi sürüyor.

- Moldova'da 109 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16'sı sağlık çalışanı 109 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 360'a yükseldiği bildirildi.

Ölü sayısının 5 artarak 305 olduğu kaydedilen açıklamada, son günde 775 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

39 bin 185 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede iyileşen sayısı 4 bin 622 olarak açıklanmıştı.

- Tacikistan'da vaka sayısı 4 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 83 artarak 4 bin 13'e, sağlığına kavuşanların sayısı 85 artarak 2 bin 89'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede 1877 kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

- Kazakistan'da 54 hasta daha sağlığına kavuştu

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşen Kovid-19 hastalarının sayısı 54 artarak 5 bin 458'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 11 bin 308 olarak açıklanmıştı.

- Özbekistan'da 11 yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 673'e çıktığı bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 22 artarak 2 bin 859'a ulaştı.

Bugüne kadar 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da 799 hastanın tedavisi sürüyor, 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.