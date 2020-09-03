Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 19:48 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 19:48

Moldova'da son 24 saatte 632 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görüldü, toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 Kovid-19 vaka sayısı 38 bin 372'ye yükseldi.

Ölen sayısı 13 artarak 1037, iyileşen sayısı da 442 artışla 27 bin 17 oldu.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 30 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor, 10 bin 318 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

- Azerbaycan

Azerbaycan'da, son 24 saatte 167 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 899'a yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 148 artarak 34 bin 264'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 541 oldu.



Bugüne kadar 942 bin 265 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 94 kişinin tedavisi sürüyor.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 72 bin 302'ye, ölü sayısının 5 artışla 696'ya çıktığı belirtildi.



Açıklamada, 305 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 71 bin 205 olduğu kaydedildi.



Karantina ilan edilmeyen ülkede, 401 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Öte yandan, Minsk Ulusal Havalimanı'nda yolculara Kovid-19 testi yapılacağı bildirildi.



Belarus'ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş.



Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen haftalar 100'ün altında görülmüştü.

- Özbekistan’da iyileşenlerin sayısı 40 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 53 artarak 42 bin 688'e, ölü sayısının 2 artarak 333'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 198 artarak 40 bin 81'e ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 274 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, Kovid-19 nedeniyle 15 Mart’ta yurtdışı uçuşlarını geçici olarak durduran Özbekistan Hava Yolları yarından itibaren İstanbul, Frankfurt, Dubay, Almatı ve Bişkek'e tarifeli uçak seferlerini yeniden başlatacağını duyurdu.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 36 artarak 8 bin 690'a çıktı.



Açıklamaya göre, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 35 artarak 7 bin 482'ye yükseldi.



Ülkede, 9 Eylül'de kutlanacak Bağımsızlık Bayramı ile ilgili toplu etkinliklerin iptal edilmesini kararlaştırdı.



Kovid-19 nedeniyle 69 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1139 kişinin tedavisi sürüyor.