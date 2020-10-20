Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA 20 Ekim 2020 Salı 18:57 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:57

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 656 artarak 67 bin 958’e, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 artışla 1617’ye yükseldiği belirtildi.



Vakalardan 7 bin 978’inin evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, 590 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 49 bin 83 olduğu aktarıldı.



Moldova'da, 17 bin 258 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 25 bin 636 kişi gözetimde tutuluyor.



Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 619 artarak 88 bin 909’a, ölenlerin sayısı da 4 artışla 937’ye yükseldi.



Kovid-19’a yakalanan 373 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 80 bin 503’e ulaştı.



Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 94 artarak 63 bin 831'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 534'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 193 artarak 60 bin 910 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 387 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 574'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 9 bin 617'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün gerçekleştiği ülkede 877 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, gelecek haftalarda günlük 8-10 bin Kovid-19 vakası beklediklerini, bu durumda doktor ve yatak sayısını artıracaklarını ifade etti.



Ülkede son 24 saatte 5 bin 469 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 309 bin 107'ye çıkmıştı.