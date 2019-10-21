Avrupa Birliği kronik yalnız

Bochum Ruhr Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre de Berlin’de yaşayan her 10 kişiden biri yalnızlık çekiyor. Bu oran yaşlılarda bir hayli yükselirken 85 yaşının üzerindeki her 5 kişiden biri yalnızlıktan şikayetçi.AB’de ise yetişkinlerin yüzde 6’sının ihtiyaç halinde yardım isteyeceği kimsesi yok.Uzmanlar bu durumun kamu sağlığını tehdit eden patlamaya hazır bir risk olduğunu belirtiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar yalnızlığın uzun vadede ölüm oranlarını günde 15 sigara tüketimi ile aynı derecede artırdığını ortaya koyuyor. Kızılhaç da yalnızlık sorununu “gizli epidemik” olarak tanımlıyor. Bu sorunla mücadele için Alman politikacılar birkaç yıl önce çalışmalara başladı. 2017 yılında Noel tatilini yalnız geçiren yaşlılara yardımcı olmak için bir telefonla destek hattı kuruldu. Yalnızlık Bakanlığı kurulması yönünde fikirler ortaya atıldı.

MERKEL’İN PARTİSİ İSTEDİ

Angela Merkel’in Hristiyan Demokratlar Partisi’nin Berlin şubesi bir adım daha atarak başkente yalnızlık sorunu ile mücadele için bir komisyoner atanması teklifinde bulundu. Parti sözcüsü Maik Penn bir Alman televizyonuna verdiği mülakatta alınacak önlemleri koordine etmek için tam zamanlı mesai gerektiğini ve teklifin kabul edilmesi halinde belirlenecek komisyonere projeleri için yıllık 100 bin euroluk bir fon verileceğini belirtti.Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği’ndeki yetişkinlerin yüzde 6’sının ihtiyaç halinde yardım isteyeceği kimsesi bulunmuyor. Bu oran yüzde 13 ile en yüksek İtalya ve Lüksemburg’da bulunuyor. New Economics Foundation’ın tahminlerine göre 1,2 milyon İngiliz kronik yalnızlık çekiyor. Her 3 Fransız yetişkininden biri yalnız yaşıyor ve 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 12’sinin aile, arkadaş, iş arkadaşı gibi herhangi bir sosyal çevresi bulunmuyor. Mutluluk endekslerinde ilk sıraları alan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İzlanda’da bile yalnızlık önemli bir sorun olmaya devam ediyor.