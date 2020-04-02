Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 20,3'ü 65 yaş ve üstündeki kişilerden oluşuyor

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:11

AB İstatistik Ofisi (Eurostat), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha fazla risk altında olan 65 yaş ve üstü kişilere ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2019'da AB genelinde bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 0,3, 10 yıl öncesine göre de yüzde 2,9 arttığı kaydedildi.

- En fazla İtalya'da

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip AB ülkesi yüzde 22,8 ile İtalya olurken bu ülkeyi Yunanistan (yüzde 22), Portekiz ve Finlandiya (yüzde 21,8), Almanya (yüzde 21,5) ve Bulgaristan (yüzde 21,3) takip etti.

AB'de yaşlı nüfusun en düşük olduğu ülkeler ise İrlanda (yüzde 14,1) ve Lüksemburg (yüzde 14,4) olarak sıralandı.