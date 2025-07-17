İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2773
  • EURO
    46,8213
  • ALTIN
    4324.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Birliği'nde bir ilk! İsrailli aşırı sağcı 2 bakana ülkeye giriş yasağı
Dünya

Avrupa Birliği'nde bir ilk! İsrailli aşırı sağcı 2 bakana ülkeye giriş yasağı

Avrupa Birliği'nde (AB) bir ilke imza atan Slovenya, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişlerinin yasaklanacağını duyurdu.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nde bir ilk! İsrailli aşırı sağcı 2 bakana ülkeye giriş yasağı
ABONE OL

Slovenya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir ilke imza atarak, aşırı sağcı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı. Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in "istenmeyen adam" ilan edileceği ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağı duyuruldu.

Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçladı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 94 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal kelimesinin üstünü örttüler Komşu yine İsrail'e destek çıktı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.