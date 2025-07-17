Avrupa Birliği'nde bir ilk! İsrailli aşırı sağcı 2 bakana ülkeye giriş yasağı

Slovenya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir ilke imza atarak, aşırı sağcı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı. Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in "istenmeyen adam" ilan edileceği ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağı duyuruldu.

Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçladı.

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