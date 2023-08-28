Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,86 artışla 455,29 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32'lik artışla 7.324,71 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,03 artışla 15.792,61 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,19'luk yükselişle 28.544,56 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 1,081 seviyelerinde seyrediyor.