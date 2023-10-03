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Dünya

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

AA3 Ekim 2023 Salı 20:25 - Güncelleme:
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 düşüşle 440,7 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 azalarak 7.470,16 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 6.997,05 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06'lık düşüşle 15.085,21 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,32 gerileyerek 27.482,21 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 1,046 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların odağında bulunan ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvil getirileri 2007'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Tahvil satışları, Fed'in faiz oranlarını belli bir süre daha yüksek tutacağı beklentisiyle derinleşti.

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