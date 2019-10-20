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Avrupa DEAŞ’lılarını almaya başlıyor

Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşması gereği Barış Pınarı’na verilen 5 günlük ara Avrupa’ya yaradı. Batılı devletler, kamplarda tutulan DEAŞ’lı teröristlerini teslim almak için harekete geçti.

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Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için bölgedeki kamplarda tutulan DEAŞ’lı militanların serbest kalacağı yalanına sarılan Avrupa, sonunda kendi teröristlerini teslim almak için harekete geçti. ABD ile Türkiye’nin Suriye mutabakatı sayesinde YPG/PKK’nın bölgeyi terk etmesi için tanınan 120 saatlik süreyi değerlendiren Batılı ülkeler, vatandaşı olan DEAŞ’lı tutukları tahliye etme kararı aldı. 

KAMPLARA GİRECEKLER 

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Belçika ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri harekata verilen aradan yararlanarak El Hol Kampı’nda DEAş mensubu tutulan vatandaşlarını tahliye edecek. Gazeteye konuşan Belçikalı yetkililer, Cuma günü teslim alacakları DEAŞ’lı teröristleri ve ailelerini bilgilendirdiklerini söyledi. Guardian, tahliye operasyonunun sadece Belçika ile sınırlı kalmayacağını ve aralarında Fransa ve Almanya’nın da yer aldığı başka Avrupalı devletlerin de teröristlerini ülkeye getirerek yargılamak istediği bilgisini verdi. Haberde İngiltere’nin de 30 DEAŞ’lıyı teslim almak istediği kaydedildi. Avrupalı ülkelerin kendi DEAŞ’lı teröristlerini yargılamak için teslim alacağı haberini ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump duyurmuştu.  

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