Avrupa için LNG hamlesi! Tarih belirlendi

Dünya genelinde LNG piyasası ve gelişmelerinin ele alındığı 5. Küresel LNG Forumu Almanya'nın Hamburg kentinde başladı.

Forumun "LNG Piyasasının Gelecekteki Görünümü, Gazın Fiyatlanması, Tedarik Güvenliği ve Yeni Yatırımlara İhtiyaç" başlıklı panelinde konuşan Hortlik, Avrupa'nın, Rus gazından uzaklaşma çalışmasına rağmen Rusya'nın halen Avrupa için önemli bir tedarikçi konumunda bulunduğunu söyledi.

Hortlik, LNG'nin kıtanın gaz tedarikindeki payının arttığına işaret ederek Avrupa'nın geçen yılki LNG tedarikinin yüzde 45'ini ABD'den yaptığına dikkati çekti.

Avrupa'nın gelecek yıllarda LNG tedarikine ilişkin değerlendirmede bulunan Hortlik, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın gaz tedarikinde LNG'nin payının 2030'a kadar artışını sürdürmesi bekleniyor. Böylelikle Avrupa ile ABD'nin, Avrupa ile küresel LNG piyasasının birbirine olan bağımlığının da artması öngörülüyor. Avrupa'ya gelen LNG'nin çoğu ABD'den temin ediliyor. ABD, yakın gelecekte Avrupa piyasası için çok önemli rol oynayacak. Bir kez daha tek bir piyasa kaynağına çok fazla bağımlı olmamalıyız."

Hortlik ayrıca Avrupa'nın mevcut gaz fiyatları ve LNG akışı dolayısıyla rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, kıtanın 2030'a kadar gaz talebini azaltma hedefinin gerçekçi görünmediğini dile getirdi.

DÜNYA GENELİNDE DOĞAL GAZ SIVILAŞTIRMA KAPASİTESİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Fransız enerji şirketi ENGIE Gaz Düzenleme ve Analiz Birimi Başkanı Cyrill Harry de küresel LNG üretiminde orta vadede kapasite artışının süreceğini işaret ederek, 2030'da kadar küresel LNG üretiminin 763 milyar metreküpe ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Dünyada doğal gaz sıvılaştırma kapasitesinin de giderek arttığına ve bu sürece geçen yıl ABD ve Avustralya'nın öncülük ettiğini aktaran Harry, 2026'ya kadar sıvılaştırma kapasitesinde sınırlı artış olacağını ifade etti.

Harry, "Sonrasında küresel doğal gaz sıvılaştırma kapasitesinin artışında hızlanma bekliyoruz." dedi.