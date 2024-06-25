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Dünya

Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri belli oldu

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine eski İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset seçildi.

AA25 Haziran 2024 Salı 22:04 - Güncelleme:
Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri belli oldu
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) X hesabından yapılan paylaşıma göre, Konseyin genel sekreterlik görevini gelecek 5 yıl boyunca Berset yürütecek.

Berset, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 306 üyesi arasında yapılan iki turlu gizli oylamanın ardından seçildi.

Genel Sekreterlik seçimini kazanan Berset'in rakipleri arasında eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Didier Reynders ve eski Estonya Kültür Bakanı Indrek Saar bulunuyordu. Şu andaki genel sekreter Marija Pejcinovic Buric ise ikinci dönem için aday olmadı.

Alain Berset'nin eylül ayında göreve başlaması bekleniyor. Berset, 2012-2023 yıllarında İsviçre'de İçişleri Bakanı, 2018 ve 2023'te ise İsviçre Konfederasyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Genellikle AB Konseyi ile karıştırılan Avrupa Konseyi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 üye ülkeden oluşuyor. Avrupa Konseyi'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasinin korunması ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi amaçları bulunuyor.

  • Alain Berset
  • Avrupa Konseyi
  • İsviçre Başkanı.

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