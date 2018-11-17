Avrupa ordusu birliği böldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un küresel siyasetteki çıkar çatışmalarının derinleşmesi üzerine ortaya attığı, özellikle ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bölgeyi koruyacak bir Avrupa ordusu kurulması fikri, kıtada siyasi bölünmeyi tetikledi. Macron’un önerisine ilk desteği veren Almanya’dan sonra Hollanda ile Danimarka Avrupa ordusuna karşı olduklarını duyurdu.

‘UÇUK BİR FİKİR’

Hollanda meclisinde yapılan bir oturumda konuşan Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Fransa lideri Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa ordusu vizyonunu ‘çok uçuk’ bulduklarını söyledi. Hükümetinin “Avrupa ordusu” kurulmasına karşı olduğunu aktaran Bijleveld, “Hollanda, ordusunun konuşlanmasından kendisi sorumlu kalacaktır. Bizi kendi ordumuz ilgilendiriyor. Bu konuda yalnız değiliz, başka ülkeler de karşı çıkıyor. Bizim ülke olarak tek bir ordumuz var. Gerektiği zaman NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte çalışır fakat buna biz karar veririz” dedi. Hollanda’nın ardından Danimarka’dan da benzer bir açıklama geldi. Ülkesinin 2019-2020 dışişleri ve güvenlik politikası tanıtımı toplantısında katılımcılara seslenen Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, “Avrupa ordusuna olumlu bakmadığımızı açıkça belirttik. Geçen hafta Fransız mevkidaşım Florence Parly’ye de ordu fikrini hiçbir koşulda desteklemediğimizi anlattım” diye konuştu.

NATO’YA YEŞİL IŞIK

Frederiksen de tıpkı Bijleveld gibi, NATO’nun güvenlik ve askeri iş birliği için yeterli olduğunu savundu. Etkinlikte söz alan Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise ABD’nin özgürlük savunmasında köşe taşı olduğunu vurgulayarak “ABD’ye karşı kendimizi savunacağız diye bir şey yok” ifadesini kullandı.

BRÜKSEL İKİYE AYRILDI

Macron’un dile getirdiği AB ordusu fikri, Merkel tarafından “Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu kurulması vizyonu üzerine çalışmalıyız” ifadesiyle selamlanmıştı. İspanya, İtalya, Çekya ve Macaristan gibi ülkeler de ortak ordu fikrine sıcak bakıyor. İngiltere başta olmak üzere Avusturya, İsveç ve Rusya ile sınır olan Letonya ve Litvanya gibi ülkeler ise NATO’nun savunma güvencesini tercih ettiğini açıkladı.