İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0678
  • EURO
    29,5696
  • ALTIN
    1656.69
  • BIST100
    7709.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Avrupa'da karbon salımı azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, enerji amaçlı fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan karbon salımı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 941 milyon tona geriledi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Avrupa'da karbon salımı azaldı
ABONE OL

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde AB'de petrol ve türevleri, doğal gaz, kömür gibi kaynakların sebep olduğu karbon salımında en çok payı yüzde 24 ile mesken kullanımı, yüzde 20 ile imalat sanayisi ve yüzde 19 ile elektrik ve gaz arzı aldı.

Söz konusu dönemde karbon salımı 21 AB ülkesinde düşüş gösterdi. Karbon salımının en fazla azaldığı ülkeler yüzde 15,2 ile Bulgaristan, yüzde 14,7 ile Estonya ve yüzde 9,6 ile Slovenya oldu.

Karbon salımının en fazla arttığı ülkeler ise yüzde 9,1 ile İrlanda, yüzde 7,5 ile Letonya, yüzde 1,9 ile Slovakya, yüzde 1,7 ile Danimarka, yüzde 1,6 ile İsveç ve yüzde 0,3 ile Finlandiya olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde karbon salımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 9 sektörden 5'inde azaldı. Bu kapsamda, en fazla düşüş yüzde 12,3 ile elektrik ve gaz arzında görülürken, en fazla artış yüzde 7,2 ile taşıma ve depolamada oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.