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Dünya

Avrupa'da polis aracına bombalı saldırı

Kuzey İrlanda'da polis aracına el yapımı bombayla saldırı düzenlendi.

AA18 Kasım 2022 Cuma 19:12 - Güncelleme:
Avrupa'da polis aracına bombalı saldırı
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Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Strabane kentinde dün akşam bir polis aracına saldırı düzenlendi.

Açıklamada, araçta bulunan iki polisin saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Saldırının, polislere karşı "öldürmeye teşebbüs" olarak ele alındığı vurgulanan açıklamada, soruşturmanın henüz ilk aşamada olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, el yapımı bombayla düzenlendiği düşünülen saldırıda, polis aracının zarar gördüğü kaydedildi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarını yaralamaya yönelik girişimin şoke edici olduğunu ifade etti.

Martin söz konusu girişimin kınanması gerektiğini belirtti.

Bu arada, ülkedeki farklı partilerden birçok siyasetçi saldırıyı kınadı.

Demokratik Birlik Partisi (DUP) Milletvekili Tom Buchanan, "Polislerin öldürüldüğüne dair haberlerle büyüdüm. Bu o zaman yanlıştı şimdi de yanlış." ifadesini kullandı.

  • Kuzey İrlanda
  • polis
  • patlayıcı

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