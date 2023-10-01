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Dünya

Avrupa'daki Azerbaycanlılar ülkelerine destek için bir araya geldi

Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerine destek vermek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de gösteri düzenledi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
Avrupa'daki Azerbaycanlılar ülkelerine destek için bir araya geldi
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Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir araya gelen Azerbaycanlılar, ülkelerine destek için gösteri yaptı.

Gösteride dev Azerbaycan bayrağı açıldı ve "Karabağ Azerbaycan'dır", "Barış istiyoruz, savaşa hayır" sloganları atıldı.

Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteriye Berlin'de yaşayan Türkler de destek verdi.

Almanya Azerbaycanlılarının Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Yaşar Musayev, burada yaptığı konuşmada, barıştan yana olduklarını ve her zaman barış istediklerini ifade etti.

Yaşar Musayev, "Bugün Azerbaycanlılar, Türk kardeşlerimiz ve Azerbaycan'ı sevenler ülkemize destek için toplandık." dedi.

Alman medyasının Karabağ'daki gelişmeleri taraflı bir şekilde yansıttığını savunan Musayev, "Alman medyası gerçekleri yazmıyor. Yalan ve yanlış haberleri kabul etmiyoruz. Biz barış istiyoruz. Tek taraflı haberlerden vazgeçin. Azerbaycan'ın haklı davasını buradan bir kez daha duyurmak istiyoruz. Ermeniler topraklarımıza kem gözle bakmıştı. Azerbaycan askeri, bu meseleye uluslararası hukuka uygun olarak son noktayı koydu." dedi.

Yaklaşık 750 kişinin katıldığı gösteride Azerbaycan ve Türk bayrakları birlikte dalgalandı.

  • Berlin gösteri
  • Azerbaycanlılar
  • Avrupa destek

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