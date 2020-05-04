star.com.tr 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:36

Almanya'da hükümet, geçtiğimiz hafta Alman topraklarındaki tüm Hizbullah faaliyetlerini yasakladı, içişleri bakanlığı siyasi ve militan grubunu bütünüyle 'Şii terör örgütü' olarak nitelendirdi.



Dünyada süren koronavirüs (Covid-19) salgının ortasında, Almanya'nın neden birden bire böyle bir karar aldığı merak ediliyordu.

Mossad, Avrupa ulusunun güvenlik hizmetlerine grubun kara para aklama iddiaları ve patlayıcı yapmada kullanılan yüzlerce kilogram amonyum nitrat için depolar hakkında bilgi vererek Hizbullah'ın Almanya'daki faaliyetlerini yasaklamaya itmiş olabilir.

Kanal 12'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir Mossad kaynağı, "Hareket, Almanya'daki tüm taraflarla aylarca süren çalışmaların sonucudur." Dedi . “Hizmet başkanlarının, örgütü önemli terörist faaliyetlerle ilişkilendiren açık kanıtlar ve yasal kanıt sunmaları gerekiyordu ve biz de bunu yaptık.” dedi.

Kanal 12'ye göre, bu istihbaratla Berlin'in geçtiğimiz Perşembe günü Hizbullah ve faaliyetlerine yasak getirmesini sağladı. Daha önce Almanya, Hizbullah'ın siyasi ve militan kolları arasında ayrım yapmış, militan kolu yasaklamış ancak siyasi olanın ülkedeki faaliyetlerine izin verilmişti.

'MOSSAD'IN YAKIN DOSTU'

Alman yetkililer rapor ve iddia edildiği gibi 'İsrail ve Alman istihbarat servisleri arasındaki işbirliği' hakkında bir yorum yapmadı. Ancak Kanal 12'nin kaynağı, Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) şefi Bruno Kahl'i 'Mossad'ın yakın dostu' olarak nitelendirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın, 'İsrail Devleti'nin şiddetli bir şekilde ortadan kaldırılması çağrısı yaptığı' ve 'ceza hukukunu ihlal ettiği belirtildi.

Yasak kapsamında, grubun ülkedeki tüm varlıklarına el konulması; sembollerinin görüntülenmemesi, gösterilere katılma ve ya sesli - görsel medya oluşturmasına veya dağıtmasına izin verilmemesini kapsıyor.

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