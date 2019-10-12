Avrupa’dan teröre yaptırım kalkanı
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon, terör örgütü YPG/PKK’nın hamisi Batı’yı telaşlandırdı. Avrupalı devletler, terörü kınayacağına bölgedeki maşasına destek için yaptırım kartına sarıldı.
Fransa, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların ‘masada olduğunu’ belirtti. Fransa’nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Suriye’nin kuzeyine başlattığı operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini söyledi. Bakan, “Yaptırımlar gelecek hafta Avrupa Konseyi’nde tartışılacak. Açıkça görülüyor ki, masada” dedi.
BRÜKSEL TARAFINI SEÇTİ
Başkan Erdoğan’ın Avrupa’ya hitaben “Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız” sözlerine Avrupa Birliği Komisyonu Donald Tusk’tan yanıt geldi. Tusk Twitter’dan yaptığı açıklamada “Sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz” diyerek Brüksel’in teröristlere sahip çıkmaya devam edeceği sinyali verdi.
ENİ vazgeçince Kıbrıs’a koştu
Doğu Akdeniz’de Rumların doğal gaz gaspına karşı çıkan Türkiye’nin gemilerini bölgeye göndermesi üzerine İtalyan enerji ENI’nin “Sondajdan vazgeçeriz” açıklaması Avrupa’yı panikletti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk hızla Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaret ederek Rumlara destek verdi.
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