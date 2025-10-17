Bakan Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Wadephul, "Her zaman fark ettiğim bir şey var ki, o da bizim birçok ortak menfaatimiz olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin bizim için sadece bir NATO ortağı değil, tüm dış politika konularımızda stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğu, olmaya da devam edeceğidir." dedi.

Türkiye'nin, ABD'nin Gazze'deki barış planını aktif olarak desteklediğini ve bu planın hayata geçirilmesine yardımcı olduğunu dile getiren Wadephul, "Bu katkı çok değerliydi. Türkiye'nin anlaşmayı pekiştirmek ve gerçek bir barış sürecine dönüştürmek için bizim yanımızda olmaya devam edeceğinden eminim." diye konuştu.

Alman Bakan, ülkesinin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğine işaret ederek, "Bu, Filistinliler için Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da kendi devletlerini kurma umudunun olması gerektiği anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, jeostratejik durum göz önüne alındığında, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki işbirliğini, AB ile NATO arasındaki gibi güçlendirmek istediklerini kaydetti.

"AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE İLERLEME İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, Türkiye'nin ve AB'nin yerine getirmesi gereken görevleri bulunduğunu belirterek, "AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme istiyoruz. Gümrük birliğinin güncellenmesini istiyoruz. Vize serbestisi istiyoruz. Genel olarak olumlu bir gündem istiyoruz. Türkiye gerçekten AB'ye girmek istiyorsa, Almanya'da güvenilir ve dostane bir ortak bulacaktır." dedi.



Türkiye'nin kararlı ve ciddi şekilde AB'ye ilerlemek istediğine dair iradeyi görmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Wadephul, bu sürecin kolay olmadığını ve birkaç hafta ya da ay içinde tamamlanamayacağını ifade etti.

"SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Türkiye ile Almanya arasındaki savunma işbirliğine dikkati çeken Wadephul, şunları kaydetti:



"İki ülke savunma sanayilerinin birbirleriyle işbirliği yapabilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda tamamlanmak üzere olan birçok proje var. Türkiye bizim için güvenilir ve merkezi bir NATO ortağıdır ve bu nedenle savunma sanayilerimizin birbirleriyle en yakın şekilde işbirliği yapması doğaldır. NATO ortakları dışında kiminle işbirliği yapabiliriz ki? Tabii ki her iki hükümetin tedarik konusunda somut kararları, kendi silahlı kuvvetlerini iyileştirmek için ihtiyaç duydukları ürünlerin fiyatı ve kalitesi gibi diğer kriterlere göre de değerlendirmeleri gerekir. Bu, tüm NATO ülkeleri için geçerli olan bir gerçektir. Ancak Almanya'nın bakış açısına göre bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Aksine Türkiye ile tüm alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz."

"İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI SINIRLI OLARAK KISITLADIK"

Wadephul, İsrail'in Gazze saldırılarında yaşanan insani felaketi açık şekilde dile getirdiklerini anlatarak, "Şahsen bunun 'cehennem gibi bir durum' olduğunu söyledim. Bu konuda herhangi bir şeyi tanımlamaktan veya dışarıda bırakmaktan çekinmiyoruz." diye konuştu.

Yaşanan insani felaket nedeniyle önlemler aldıklarını kaydeden Wadephul, "İsrail'e silah sevkiyatını, Gazze Şeridi'nde şu anda kullanılabilecek olanlarla sınırlı olarak kısıtladık." dedi.

İsrail-Filistin meselesinde "yaşananları görmeyecek kadar kör olmadıklarını" söyleyen Wadephul, uluslararası insani hukuk ve Filistinlilere karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getireceklerini belirtti.

