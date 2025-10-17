Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türk toplumunun Almanya'daki toplumsal, ekonomik ve kültürel hayata sunduğu katkılar iki ülke için de gurur vericidir.

Almanya bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan biri.

Vize serbestisi konusunda gerekli adımları değerlendirdik.

İmkân ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayii alanında kısıtlamaların değil ortak projelerin gündemde olduğunu görüyoruz.

İki taraf olarak da Gazze'deki ateşkesin devamlılığı, insani yardımların kesintisiz girmesini, savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi teyit ettik aynı zamanda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır.

Henüz yolun çok başındayız, nihai amacımız iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu...

Suriye hükümetinin SDG'yle yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz, entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz.

Suriye hükümetinin, ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkan tanınması gerekmektedir.

Gazze'de devam eden, insanlığa karşı suçlar, yıkım, ölüm bunların hepsi kameralar önünde oldu, uluslararası toplumu öyle bir dehşete düşürdü ki bunun bir an önce son bulması için uluslararası toplum büyük bir hassasiyet içerisinde.

Sağlanan ateşkes ortamının sürdürülmesi birinci önceliğimizdir. İsrail tarafından gelen bazı ifadeler endişe verici. İsrail cenaze teslimini bahane edebilir.

Ateşkes antlaşmasının kalıcı bir antlaşmaya dönüşmesi, Gazze'deki imarın yeniden başlaması fevkalade önemli ve daha da önemlisi kalıcı barışın getirilmesi için iki devletli çözümün hayata geçmesi gerekiyor.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK ORTAK"

Almanya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye bizim için sadece NATO'da bir ortak değil aynı zamanda stratejik bir ortaktır. Gazze'de nihayet silahlar sustu.

Hedefimiz, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesidir. Rusya'nın saldırganlığı yalnızca Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya ve NATO'ya yöneliktir.

Bu 20 maddelik planın oluşturulmasında, Türkiye'nin çok yapıcı bir rolü oldu.

Türkiye, bizim için güvenilir ve önemli bir NATO müttefikidir. Savunma sanayi sektörlerimizin yakın iş birliği içinde olması doğaldır. Türkiye ile her alanda iş birliği içinde olmak istiyoruz.