Avrupa’nın firari kadınları

İnternet sitesinde, kimliklerinin ortaya çıkmasını zayıflatan bir maskeyle yüzleri gizlenmiş 21 şüpheli gösteriliyor. Bu kişilerin 18’i kadın. Listede öne çıkanlar arasında 1996’da Belçika’da Britanyalı iş adamı Marcus John Mitchell’in öldürülmesinde suçlu bulunmasının ardından hala kaçak olan 56 yaşındaki Hilde Van Acker de yer alıyor. Birleşik Krallık’ta fahişe olarak çalışmaya zorlanan, genç bir kızın bakıcılık sözüyle kandırılarak kaçırılmasından aranan Çekyalı 52 yaşındaki Iveta Tancosova da öne çıkan bir diğer isim.