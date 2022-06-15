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Dünya

Avrupa'nın göbeğinde alkol yasağı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Evere Belediyesi, kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
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Evere Belediye Başkanı Ridouane Chahid tarafından alınan karara göre, alkol oranı yüzde 1,2'nin üzerindeki içecekler 20.00-07.00 saatlerinde satılamayacak.

Benzer yasak ilk olarak Şubat 2020'den itibaren Brüksel'in merkezindeki turistik bölgeler için, gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Yasaklı bölgede alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro.

Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.

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