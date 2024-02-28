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Dünya

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesinde düşüş!

Avrupa'nın rüzgar enerjisi ilave kapasitesi, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 18,3 gigavat oldu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesinde düşüş!
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Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan "Avrupa'da Rüzgar Enerjisi: 2023 İstatistikleri ve 2024-2030 Görünümü" raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasite artışının 14,5 gigavatını karasal, 3,8 gigavatını deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri karşıladı.

Avrupa'nın rüzgar enerjisi ilave kapasitesi, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 18,3 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin 272 gigavat olduğu Avrupa'da bu santrallerin 238 gigavatını karasal, 34 gigavatını ise deniz üstü rüzgar santralleri oluşturuyor.

- RÜZGARDA YATIRIM VE KAPASİTELER ARTACAK

WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson, AA muhabirine rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilave kapasitede söz konusu düşüşün yıllık olarak bakıldığında rüzgar enerjisi sektörünü endişelendirecek nitelikte olmadığını söyledi.

Rüzgar enerjisinde 2024-2030 döneminde kapasite artışları görüleceğini ifade eden Dickson, "Avrupa'da yeni projeler için izin süreçleri hızlandı. Ayrıca, yatırımlar artış gösterdi. Avrupa Birliği'nin geçen yıl rüzgar enerjisini desteklediği paketini açıklamasıyla bu alana güven arttı. Böylelikle yatırımların ve kapasitelerin de artacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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