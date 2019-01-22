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Avukat Jerebenko: Whelan devletin gizli bilgilerini taşıyordu

Rusya’nın başkenti Moskova’da casusluk suçundan tutuklanan ABD’li Paul Whelan’ın yagılandığı davada avukatlığını yapan Vladimir Jerebenko, Whelan gizli devlet bilgilerini taşıdığını doğruladı.

  • star.com.tr
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Rusya'nın başkenti Moskova'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Amerikalı Paul Whelan'ın avukatı Vladimir Jerebenko, Rus haber ajansı TASS'a dava süreci ile ilgili açıklamarda bulundu. Jerebenko, ''Rusya'da casusluk yapmakla suçlanan Paul Whelan'da, devlet sırlarını içeren bilgiler mevcut. Ancak tam olarak hangi veriler olduğu konusunda bilgi veremem.'' dedi.
 
Jerbenko, davada delil teşkil edecek bilgilerin paylaşılmasının yasak olduğunu, ancak müvekkilindeki bilgileri Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın bültenlerinden doğruladığını ifade etti.
 
Bugün, kapalı oturumla yapılacak bir mahkemede Whelan'ın savunması alınacak. Davayı sürecini İngiltere, ABD ve Kanada konsolosları takip edecek.
 
4 pasaportu var
 
Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Whelan, 4 ülke pasaportuna sahip. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına açıklamarda bulunan Paul Whelan'ın ikiz kardeşi David Whelan, aile üyelerinin birçok kez göç ettiğini, önceden sadece İngiltere ve Kanada pasaportları olduğunu açıkladı. Ancak daha sonra Paul'un ABD donanmasına girmek için ABD pasaportu da aldığını belirtti.
 
Paul Whelan casusluk davası
 
ABD vatandaşı Paul Whelan, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), tarafından 28 Aralık'ta casusluk suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra, tutuklandı.
 
Jerbenko'nun eski bir denizci olan Whelan avukatı olması akıllara, ABD-Rusya arasında bir takasın olabileceği ihtimalini getirdi.
 
Jerbenko daha önceki açıklamalarında ''takas'' uygulamasının var olduğunu, ancak davanın en az 6 ay süreceğini belirtmişti. Rus avukat, bütün delillerin incelenmesi için bu sürenin gerekli olduğunu açıklamıştı.
 
Süreci yakından takip eden ABD ve Kanada makamları ise, tutuklamadan endişe duyduklarını belirtti.

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