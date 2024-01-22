İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,244
  • EURO
    32,9952
  • ALTIN
    1973.28
  • BIST100
    8055.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya, ''altın vize'' uygulamasını kaldırdı
Dünya

Avustralya, ''altın vize'' uygulamasını kaldırdı

Avustralya'da hükümet, yabancı yatırımcıların ülkede oturumuna olanak sağlayan 'altın vize' programını sona erdirdi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
Avustralya, ''altın vize'' uygulamasını kaldırdı
ABONE OL

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, programa ilişkin açıklamada bulundu.

O'Neil, "altın vize" uygulamasının Avustralya ekonomisinin ihtiyaçlarını yıllardır karşılamadığının "aşikar" olduğunu ifade etti.

"Altın vize" programının yerini daha kapsamlı işçi vizelerinin alacağı belirtiliyor.

Hükümet verilerine göre, 2012'den bu yana program kapsamında binlerce yatırımcıya "altın vize" verildi, başvuruların yaklaşık yüzde 85'i Çin'deki yatırımcılardan geldi.

"Altın vize" programı kapsamında, yabancı yatırımcılara yaklaşık 3,3 milyon dolarlık yatırım karşılığında Avustralya'da daimi ikamet statüsü veriliyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.