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Dünya

Avustralya Başbakanı Albanese, Biden ile bir araya gelecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington DC'ye gitti.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Albanese, Biden ile bir araya gelecek
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Avustralya Başbakanlığının açıklamasına göre, Biden ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarına konuşan Albanese, görüşmede, AUKUS anlaşması, serbest ticaret anlaşması ve iklim değişikliği konularının ele alınacağını belirtti.

Albanese, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki "nükleer denizaltı ittifakı" AUKUS'un başarılı şekilde yürütülmesi ve ABD Temsilciler Meclisi ile Senatosunda görüşülerek yasama süreçlerinin ilerlemesinin ilk husus olduğunu kaydetti.

İthalat ve ihracatta ülkesinin en önemli iş ortağının ABD olduğunu söyleyen Albanese, serbest ticaret anlaşmasının görüşmede masaya yatırılacağını bildirdi.

Albanese, iklim değişikliği, temiz enerji ve kritik minerallere ilişkin Biden ile Japonya'nın Hiroşima kentinde bu yıl içinde imzalanan sözleşmenin görüşmenin odağı olacağını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmasının görüşmede ele alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Albanese, "Muhakkak konusu açılır." yanıtını verdi.

  • Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
  • ABD Başkanı Joe Biden
  • görüşme

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