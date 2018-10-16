Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı değerlendiriyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, işgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı düşündüklerini söyledi.

Kyodo ajansında yer alan bilgiye göre Avustralya Başbakanı Morrison, Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin yaptığı gibi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı değerlendirdiğini belirtti.

ABD'nin bu hukuksuz kararının ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımış, fakat Paraguay daha sonra bu kararından vazgeçerek elçilik binasını yeniden Tel Aviv'e taşımıştı.