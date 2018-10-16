Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı değerlendiriyor

Avustralya Başbakanı Morrison, İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya, Kudüs'ü başkent olarak tanımayı ve büyükelçiliklerini taşımayı değerlendirdiklerini söyledi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, işgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı düşündüklerini söyledi.

Kyodo ajansında yer alan bilgiye göre Avustralya Başbakanı Morrison, Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin yaptığı gibi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı değerlendirdiğini belirtti.

 

ABD'nin bu hukuksuz kararının ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımış, fakat Paraguay daha sonra bu kararından vazgeçerek elçilik binasını yeniden Tel Aviv'e taşımıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA