Avustralya, Ukrayna'ya yaptığı askeri ve insani yardımı artıracak

AA 20 Mart 2022 Pazar 06:36 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 06:37

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Başbakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak ek yardımları ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

Başbakan Morrison, Avustralya Savunma Bakanı ve Ukraynalı mevkidaşı arasındaki görüşmelerin ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Avustralya'nın daha önce yaptığı 70 milyon Avustralya doları tutarındaki askeri desteği 21 milyon Avustralya doları daha artırtarak 91 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 67,5 milyon Amerikan doları) çıkartma kararı aldıklarını aktardı.

Ukrayna'nın öncelikli taleplerini karşılamak için askeri malzemelerin Avustralya Savunma Kuvvetleri stoklarından karışılacağını belirten Morrison, "Hükümet, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gerekli kapasiteyi süratle sağlayabildiği durumlarda daha fazla askeri yardım sağlama fırsatlarını belirlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

İNSANİ YARDIM 65 MİLYON AVUSTRALYA DOLARINA YÜKSELTİLDİ

Rusya'nın sivilleri hedef aldığı ve bu nedenle büyük acıların yaşandığı dile getirilen açıklamada, Ukrayna'ya daha önce yapılan 35 milyon Avustralya doları tutarındaki insani yardımların 65 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 48,2 milyon Amerikan doları) yükseltildiği belirtildi.

Avustralya hükümetinin yapacağı 30 milyon dolarlık acil insani yardımların, kadınları, çocukları, yaşlıları ve engellileri korumaya odaklanacak çalışmaları yürüten kuruluşlar aracılığıyla kullanılacağı açıklandı.

- Avustralya'dan Rusya'ya alüminyum ihracatı yasaklandı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Rusya'ya yüksek maliyetler getirmeye devam edeceklerini hatırlatan Morrison, Avustralya'nın Rusya'ya yaptığı alümina ve alüminyum cevheri (boksit dahil) ihracatına acilen yasak getirdiklerini bildirdi.

Rusya'nın, alüminyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini Avustralya'dan sağladığına dikkati çeken Morrison, alüminyumun, otomobil, havacılık, paketleme, makine, inşaat sektörlerinde, silah endüstrilerinde kritik bir ürün olduğunu hatırlattı.

AVUSTRALYA DAHA ÖNCE KISITLAYICI ÖNLEMLER UYGULAMAYA KOYMUŞTU

Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Başbakan Mihail Mişustin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e, Avustralya'ya giriş yasağı getirmişti.

Avustralya'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde Rus oligarkların yanı sıra Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulanmaya konulmuştu.



Yaptırımlar, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rus ticaret ve yatırım akışlarını kesintiye uğratıp Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedef almıştı.

Avustralya'nın kararları kapsamında, 41 oligark ve yakın aile üyeleri de dahil olmak üzere toplam 443 kişi ve 33 kuruluşa, 476 farklı alanda yaptırım uygulanıyor.

