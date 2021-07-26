Avustralya'da bilim insanlarından korkutan analiz: Ciddi artış yaşanıyor

DHA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:39

Avustralya'nın hakemli tıp dergisinde dün yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, başkent Sydney'de bulunan Royal Prince Alfred Hastanesi'nin karaciğer hastalıkları merkezine 2009 ila 2020 yılları arasında yatan hastalarda bitkisel ve diyet takviyeleri kaynaklı karaciğer hasarında artış tespit edildi. Bilim insanları, bazı hastalarda ise meydana gelen karaciğer hasarının büyük olması sebebiyle karaciğer nakline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

KAS GELİŞTİRME VE ZAYIFLAMA TAKVİYELERİ

Analiz araştırması sonucunda karaciğere zararlı ilaç ve takviyelerin en başında, yüzde 19.28 oranında antibiyotikler bulunurken ikinci sırada yüzde 15.22 oranıyla bitkisel ve diyet takviyeleri yer aldı. Parasetamol ve antibiyotiklerden kaynaklanan karaciğer hasarının yaygın olduğunu ifade eden bilim insanları, bitkisel ve diyet takviyesi sebebiyle karaciğer hasarı yaşayanların organ nakline kadar giden kötüleşme yaşadığı vurgulandı. Bahsi geçen diyet takviyelerinin çoğunlukla kas geliştirme ve zayıflama takviyeleri olduğu belirtildi.