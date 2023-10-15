Avustralya'da binlerce kişi Filistin için toplandı

Avustralya'nın Sydney, Melbourne ve Adelaide kentlerinde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

ABC News'in haberine göre, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verdi.

Avustralya polisi, açıklamasında, Melbourne'de yaklaşık 10 bin kişinin Filistinlilerle dayanışma için Victoria Eyalet Kütüphanesinde toplandığını belirtti.

Açıklamada, Sydney'de de 6 bini aşkın kişinin bir araya geldiği kaydedildi.

Adelaide kent merkezinde de Filistin'e destek amacıyla yürüyen binlerce kişi "sivillere yönelik şiddeti" kınayan sloganlar attı.

Melbourne'deki mitingde "Filistin halkı hiçbir yere gitmiyor, biz de gitmiyoruz" sloganları atıldı. Mitingde bir konuşmacı, kalabalığa hitap ettiği sırada, "Dayanışma içinde olacağız ve kurtuluşa kadar Gazze'deki kardeşlerimizle birlik olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.