29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6848
  • 6,2812
  • 274.537
  • 101203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya'da bir adam köpek balığı saldırısını drone ile engelledi

Avustralya'da bir adam, köpek balığının bir sörfçüye gerçekleştirmek üzere olduğu saldırısını drone sayesinde engelledi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Illawarra sahilinde Christopher Joye adlı adam, hoparlör sistemi bulunan Mavic Enterprise 2 dronuyla bir sörfçüyü köpek balığı saldırısından kurtardı. Pazar günü dronuyla sahilde çekim yapan Joye, bir sörfçüye yaklaşan büyük köpek balığını fark etti. Hoparlör sisteminin bulunduğu drone sayesinde sörfçüyü uyaran Joye, drone sayesinde bir hayat kurtardı. Joye, “Sörfçüyü çevreleyen yaklaşık üç ila dört metre boyunda büyük köpek balığını gördüm. Sörfçü tamamen habersizdi. Köpek balığı kendisine doğru yönelmeye başladığında hoparlör sistemini sörfçüyü uyarmak için kullandım. Sörfçü tahtasını sahile doğru çekerken, köpek balığı neyse ki tekrar denize açıldı” ifadelerini kullandı.
 
Joye, drone teknolojisinin bu tür saldırıların önlenmesinde daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

ABD'ye sert nota: Her türlü girişime yanıt verilecek

ABD'ye sert nota: Her türlü girişime yanıt verilecek

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Fenerbahçe'de iki isim hedef tahtasında

Fenerbahçe'de iki isim hedef tahtasında

TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! İşte böyle görüntülendiler

TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! İşte böyle görüntülendiler

Çağrı yaptı: 'Türk gökmenleri' bekliyoruz

Çağrı yaptı: 'Türk gökmenleri' bekliyoruz

Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı
 

POPÜLER HABERLER

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Yok sattı: Tanesi 15 TL

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA