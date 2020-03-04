İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,113
  • EURO
    6,8254
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 41 oldu
Dünya

Avustralya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 41 oldu

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 41'e yükseldiği açıklandı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 07:00 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 07:00

Avustralya sağlık birimleri, Kovid-19 tespit edilen 41 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise tamamen iyileştiğini ifade etti.

Yetkililer, çeşitli hastanelerde tedavisi süren diğer hastaların ise durumlarının stabil olduğunu duyurdu.

Batı Avustralya’nın Perth kentinde virüsün ilk kurbanı 78 yaşındaki James Kwan oldu. Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti 15 vaka sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Queensland ve Victoria eyaletlerinde 10’ar vaka tespit edilirken, Güney Avustralya’da 3, Batı Avustralya’da 2, Tazmanya’da ise 1 kişi virüs nedeniyle hastalandı.

Çin ve İran’dan gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan Avustralya, bu iki ülkeden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre iki çocuğu ve eşiyle birlikte bir hafta önce İtalya’dan dönen Yeni Zelanda vatandaşı 30’lu yaşlardaki bir kadında da virüs tespit edildi. Yeni Zelanda'daki ikinci Kovid-19 vakası olduğu açıklanan kadının eşi ve çocuklarıyla birlikte evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı
Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı

Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı

Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü
Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü

Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.